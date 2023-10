Noi atacuri cu drone în Ucraina: Două victime în Herson Noi atacuri cu drone au fost lansate de ruși asupra Ucrainei joi dimineața. Doua persoane din Herson au murit in urma atacului, au declarat oficialii ucraineni. Un barbat și o femeie au murit, iar un alt barbat a fost ranit, a anunțat guvernatorul regiunii Herson, potrivit mediafax. O femeie in varsta de 64 de ani a fost ranita in regiunea Dnipropetrovsk. De asemenea, 10 cladiri, linii electrice și o conducta de gaz au fost avariate. Armata ucraineana a anunțat ca apararea antiaeriana a doborat 24 din cele 29 de drone lansate de ruși pe parcursul nopții trecute. Atacurile au vizat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

