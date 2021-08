Noi angajări la SJU Buzău Unitatea medicala a scos la concurs cinci posturi de personal contractual nemedical, necesar pentru a competa posturile vacante existente in diverse servicii. Pe langa medicii de care are nevoie și pentru care scoate la concurs posturile vacante ori de cate ori este posbil, Spitalul Județean de Urgența (SJU) Buzau are nevoie și de personal […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 32 de persoane diagnosticate cu COVID și alte 14 suspecte de infecția cu noul coronavirus. Din totalul celor 623 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 20 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 11 pacienți…

- ANGAJARI LA STAT : Concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie temporar vacante din cadrul Casei Judetene de Pensii Alba ANGAJARI LA STAT : Concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie temporar vacante din cadrul Casei Judetene de Pensii Alba Casa de Pensii Alba scoate la concurs…

- Social Teleorman / Angajari la stat pe diferite specialitați iulie 6, 2021 13:33 Direcția de Sanatate Publica Teleorman organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a 4 posturi contractuale de execuție vacante. Unul dintre posturi este de asistent medical principal PL igiena la Compartimentul…

- Peste 100 de persoane au ajuns in ultimele luni la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Pitesti dupa ce au fost muscate de capuse, au anuntat, joi, reprezentantii unitatii medicale. “De la inceputul primaverii si pana in prezent, peste 100 de persoane s-au prezentat in Unitatea de Primiri Urgente (…),…

- O concurența mai mare exista pentru postul de magaziner debutant in cadrul aceleiași unitați medicale, pentru care au aplicat doi candidați. Din pacate, deficitul de medici de la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Buzau nu va fi serios diminuat cu ocazia noii sesiuni de examene pe care unitatea medicala…

- Este vorba de o platforma electrochirurgicala complexa, a carei valoare depașește 158 de mii de lei. Inca de la inceputul pandemiei de Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Buzau a primit numeroase donații, constand in aparatura medicala, materiale sanitare și materiale de protecție pentru personalul…

- Este vorba de posturi pentru care s-au mai organizat și pana acum examene, insa au ramas neocupate din cauza ca nu au existat candidați interesați. Spitalul Județean de Urgența (SJU) Buzau face o noua incercare pentru ocuparea unor posturi de medici care sunt vacante de mai multa vreme și care nu…