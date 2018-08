Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii locali continua sa le aplice amenzi timișorenilor care nu-și cosesc terenurile pentru a preveni apariția ambroziei, care provoaca alergii puternice, mai ales in aceasta perioada a anului, pentru ca acum inflorește. Potrivit reprezentanților Poliției Locale Timișoara, doar anul acesta, oamenii…

- Politistii au intervenit, in ultimele 24 de ore, la peste 3.900 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au constatat 747 de infractiuni si au aplicat peste 7.000 de sanctiuni contraventionale in valoare de 2,7 milioane de lei, fiind retinute 548 de permise de conducere, scrie News.ro.La…

- Politistii locali au desfasurat pe raza municipiului Buzau, in perioada 24.08 – 26.08.2018, o serie de actiuni, in vederea asigurarii unui climat de ordine si liniste publica, respectarea curateniei pe domeniul public, precum si depistarea conducatorilor de autovehicule care nu manifesta o buna conduita…

- Imobilul respectiv este de mai mult timp in atenția polițiștilor locali, asociația de proprietari fiind amendata și in trecut cu trei sancțiuni in valoare totala de 10.000 de lei. „Un astfel de caz este cel al imobilului din Piața Victoriei (zona Segafredo), situat la intersecția strazilor J.W.…

