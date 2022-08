Noi AMENZI pentru români: iată cine va trebui să scoată 8.000 lei din buzunar! Urmeaza schimbarea legislației privind pregatirea populatiei pentru aparare. Cetațenii romani incorporabili, rezerviști și rezerviștii voluntari vor putea primi amenzi de peste 8.000 de lei pentru refuzul de a primi ordinul de chemare sau neprezentarea la timp la centrul militar, in cazul instituirii starii de urgenta, a starii de asediu sau de razboi. Si rezervistii voluntari […] The post Noi AMENZI pentru romani: iata cine va trebui sa scoata 8.000 lei din buzunar! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

