Noi amenzi pentru firme din Alba, în urma celor mai recente controale ale ITM In perioada 07.-11.11.2022 s-a desfașurat in județul Alba, Campania naționala de identificare și combatere a muncii nedeclarate și subdeclarate precum și privind respectarea reglementarilor legale in cadrul relațiilor de munca, in unitațile din domeniul transporturilor cod CAEN 4931 și 4941. Au fost controlate 22 de societați comerciale cu activitate in domeniul transporturilor auto, fiind verificați 115 conducatori auto in colaborare cu inspectorii din cadrul I.S.C.T.R. Alba.S-au aplicat 6 sancțiuni contravenționale, din care 2 amenzi și 4 avertismente și au fost dispuse 66 de masuri pentru intrarea… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 05.10. – 07.10.2022 la nivelul județului Alba s-a desfașurat Campania Naționala privind identificarea și sancționarea muncii nedeclarate și subdeclarate in domeniul construcțiilor precum și monitorizarea respectarii normelor de securitate și sanatate in munca, fiind controlate un numar de…

- Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 19.09.- 23.09.2022, in activitatea de control, sunt redate mai jos. In domeniul relatiilor de munca: Total unitati controlate: 40 Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 975 Din care – femei : 648 Numar deficiente…

- Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 12.09.- 16.09.2022, in activitatea de control, sunt redate mai jos. In domeniul relatiilor de munca: Total unitati controlate: 51 Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 896 Din care – femei : 296 Numar deficiente…

- Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 05.09.- 09.09.2022, in activitatea de control, sunt redate mai jos. In domeniul relatiilor de munca: Total unitati controlate: 48 Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 444 Din care – femei : 173 Numar deficiente…

- Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 29.08.- 02.09.2022, in activitatea de control, sunt redate mai jos. In domeniul relatiilor de munca: Total unitati controlate: 26 Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 255 Din care – femei : 140 Numar deficiente…

- Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 22.08.- 26.08.2022, in activitatea de control, sunt redate mai jos. In domeniul relatiilor de munca: Total unitati controlate: 28 Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 381 Din care – femei : 112 Numar deficiente…

- ITM Alba: amenzi de aproape 6000 de lei și zeci de avertismente dupa controale la angajatori din județ. Nereguli constatate Inspectorii de munca din Alba au dat, saptamana trecuta, amenzi in valoare de 5.800 de lei și zeci de avertismente dupa controale la firme din județ. In perioada 16-19 august,…

- Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 16.08-19.08.2022, in activitatea de control, sunt redate mai jos. In domeniul relatiilor de munca: Total unitati controlate: 23 Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 591 Din care – femei : 215 Numar deficiente…