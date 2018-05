Stiri pe aceeasi tema

- Toate accesoriile atarnate la oglinda retrovizoare sau puse pe bord sunt periculoase. Au dus chiar la producerea unor accidente. Este motivul pentru care Codul rutier ii sancționeaza pe acești soferi cu amenzi ce pot ajunge și la 3 mii de lei.

- Șoferii care cumpara masini la mana a doua si nu anunta tranzactiile risca amenzi, din 20 mai. Codul Rutier intra in vigoare din 20 mai, iar in cazul in care se schimba proprietarul unei masini, inmatricularea acesteia va fi suspendata in mod automat daca noul detinator nu solicita la timp Directiei…

- Pe 19 martie, politistii din cadrul Biroului Ordine Publica si Biroului Rutier Braila, sprijiniti de jandarmi, au actionat pe raza municipiului Braila pentru prevenirea ilegalitatilor privind ordinea si linistea publica, actele de comert si circulatia pe drumurile publice.