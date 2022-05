Noi amenințări ale propagandei ruse: „Nu ne pasă câte țări distrugem” Propaganda rusa lanseaza noi amenințari la adresa NATO. Parlamentarul rus Alexei Juravliov, vicepreședinte al Comisiei de Aparare din Duma de stat, a amenințat din nou cu un razboi nuclear, comentand perspectiva aderarii Finlandei și Suediei la Alianța Nord-Atlantica. „Suedezii și finlandezii trebuie sa ințeleaga un lucru: ne vom lupta direct cu ei doar daca intram in razboi cu NATO. Și daca intram in razboi cu NATO, atunci razboiul nu va fi cu drone, ci cu arme nucleare”, a spus el la postul TV Rossia-1, potrivit unei inregistrari postate pe Twitter de Anton Gherașenko, un consilier al ministrului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Propaganda rusa lanseaza noi amenințari la adresa NATO. Parlamentarul rus Alexei Juravliov, vicepreședinte al Comisiei de Aparare din Duma de stat, a amenințat din nou cu un razboi nuclear, comentand perspectiva aderarii Finlandei și Suediei la Alianța Nord-Atlantica. „Suedezii și finlandezii trebuie…

- O fosta parlamentara norvegiana lupta impotriva trupelor ruse in Ucraina, dupa ce s-a introlat ca medic in Legiunea Internaționala, a anunțat Anton Gherașenko, consilier al ministrului ucrainean al Afacerilor Interne, potrivit Sky News și hotnews.ro . Sandra Andersen Aira a sosit in capitala Ucrainei…

- Premierul Suediei, Magdalena Andersson, a afirmat duminica, intr-o conferința de presa, ca este cel mai bine pentru securitatea statului scandinav daca acesta se alatura NATO, relateaza Reuters și BBC . Declarațiile prim-ministrului suedez vine dupa ce Partidul Social Democrat, aflat la putere in Suedia,…

- "Finlanda trebuie sa solicite fara intarziere aderarea la NATO. Speram ca pasii care mai sunt necesari pe plan intern pentru luarea acestei decizii sa fie facuti in urmatoarele cateva zile", au afirmat Niinisto si Marin, intr-un comunicat de presa comun.O conferinta de presa a executivului cu privire…

- O controversa internaționala se poarta in acest moment asupra unor avioane militare dintr-o țara NATO, care ar fi fost livrate Ucrainei. Speculațiile au inceput marți, acum doua zile. In acea zi, Statele Unite au anunțat ca Ucraina a primit avioane de lupta. „Aș spune doar, fara a oferi detalii despre…

- Statele Unite nu ar fi ingrijorate de faptul ca o extindere a NATO ar face altceva decat sa promoveze stabilitatea in Europa, susține purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat american, Ned Price, potrivit Reuters. Reprezentantul diplomatiei SUA a raspuns astfel unei intrebari legate de posibilitatea…

- UPDATE 6 Alianta Nord-Atlantica va continua sa ofere asistenta Ucrainei si va intensifica proiectele de cooperare cu partenerii din zona Asia-Pacific, in contextul actiunilor Rusiei si Chinei, a declarat secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, dupa reuniunea ministrilor de Externe. „Tocmai am finalizat…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va adresa astazi Parlamentului Romaniei. Cel care l-a invitat sa transmita un mesaj aleșilor este președintele Senatului, Florin Cițu. Zelenski a mulțumit in repetate randuri țarii noastre pentru sprijinul oferit.Intervenția liderului de la Kiev in fața…