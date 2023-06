Meteorologii au emis joi o avertizare Cod galben de averse și vant valabila pana la ora 21.00 in 18 județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate județele Suceava, Neamț, Bacau, Vrancea, Buzau, Harghita, Covasna, Prahova, Brașov, Sibiu, Argeș, Dambovița, Valcea, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Gorj și Mehedinți. In aceste zone, local vor fi perioade cu instabilitate […] Articolul Noi alerte meteo in vestul tarii: Cod galben de averse si vant, urmat de cod portocaliu in unele zone a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .