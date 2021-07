Noi alerte de vreme severă. În nord și centru vor fi furtuni, iar în vest caniculă Meteorologii au emis miercuri dimineața noi alerte de vreme rea pentru nordul și centrul țarii și de canicula, pentru regiunile din vest. Incepand de astazi, de la ora 13.00, pana diseara la ora 22.00, intra in vigoare un cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata local in Moldova, nordul Munteniei și zona Carpaților Orientali. Meteorologii spun ca vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice, intensificari ale vantului și, izolat, grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitațile de apa vor depași 25…40 l/mp. Pe de alta parte, de astazi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

