Noi alerte de vreme rea! S-a emis un COD PORTOCALIU de ploi abundente Veștile despre vremea din perioada urmatoare nu sunt tocmai bune. Nici vorba sa se dea duse din peisaj ploile. Dimpotriva, sunt anunțate precipitații abundente in mai multe zone din țara. Meteorologii au emis, joi, 27 mai, o atenționare COD GALBEN, anunțand averse cu grindina și vijelii, dar și o avertizare COD PORTOCALIU – de ploi […] The post Noi alerte de vreme rea! S-a emis un COD PORTOCALIU de ploi abundente first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atenționarea Cod galben intra in vigoare la ora 12.00 și expira sambata, la ora 10.00. Sunt vizate județele Suceava, Neamț, Bacau, Vrancea, Botoșani și Iași. In intervalul menționat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Vremea rea continua pana sambata. Meteorologii au emis noi alerte de ploi torențiale cu grindina. 18 județe intra sub avertizare Cod portocaliu de ploi abundente. La munte, ploile vor topi zapada. Alerta Cod galben incepe joi la ora 12.00 și dureaza pana sambata, ora 10.00. In zona…

- Meteo. Meteorologii au actualizat avertizarile de vreme rea și au emis cod portocaliu și cod galben de ploi abundente valabile in cea mai mare parte a țarii pana vineri, la ora 10:00. 34 de județ se afla sub avertizare de precipitații și instabilitate atmosferica. Codul portocaliu a intrat…

- Meteorologii au emis doua coduri de precipitații abundente valabile in cea mai mare parte a țarii timp de 24 de ore. Codul portocaliu vizeaza in special zonele montane, iar cel galben este pentru regiunile subcarpatice și zonele de campie. Codul portocaliu este valabil incepand de joi, la…

- Avertizare ANM: COD GALBEN și COD PORTOCALIU de ploi ABUNDENTE, in județul Alba și alte județe din țara, pana vineri dimineața Avertizare ANM: COD GALBEN și COD PORTOCALIU de ploi ABUNDENTE, in județul Alba și alte județe din țara, pana vineri dimineața Meteorologii au emis miercuri, 19 mai, o atenționare…

- Avertizare meteo: CODUL GALBEN și PORTOCALIU de vant puternic, ninsori abundente și viscol puternic in Alba și alte județe, PRELUNGIT pana sambata Meteorologii au actualizat miercuri, 17 martie 2021, o avertizare cod galben și portocaliu de intensificari susținute ale vantului, ninsori abundente și…

- Meteorologii au actualizat miercuri informarile Cod Portocaliu și Cod Galben de ploi, ninsori abundente și viscol valabile in Alba și alte județe din țara. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in perioada 17 martie, ora 10:00 – 18 martie, ora 06:00 este in vigoare un Cod Galben…

- Avertizare meteo: COD GALBEN și PORTOCALIU de vant puternic, ninsori abundente și viscol puternic in Alba și alte județe, pana joi dimineața, la ora 06.00 Avertizare meteo: COD GALBEN și PORTOCALIU de vant puternic, ninsori abundente și viscol puternic in Alba și alte județe, pana joi dimineața, la…