- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor au emis o atenționare de cod galben de inundații in Romania! Ce județe sunt vizate. Pana cand este valabila avertizarea facuta de specialiști.

- Hidrologii au emis miercuri o avertizare Cod galben de inundații valabila pe rauri din opt județe din țara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Iarna iși intra in drepturi in cateva județe din Romania. Meteorologii au emis avertizari Cod portocaliu și Cod galben de ploi, ninsori și viscol in mai multe județe ale țarii, in dimineața zilei de marți, 10 ianuarie.

- Avertisment ANM de ultima ora! Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, in urma cu puțin timp, nou Cod galben. Aceasta avertizare vizeaza 17 județe din țara. Hidrologii au semnalat inundații și viituri.

- In luna decembrie, in Romania, vremea incepe sa se raceasca semnificativ, iar ploile devin mai frecvente. Temperaturile scad in general sub pragul de ingheț, iar in unele regiuni ale țarii se pot forma chiar depuneri de polei și zapada.

- Avertizare hidrologica: COD GALBEN și PORTOCALIU de INUNDAȚII in județul Alba. Zonele vizate Avertizare hidrologica: COD GALBEN și PORTOCALIU de INUNDAȚII in județul Alba. Zonele vizate Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o alerta de cod galben de inundații valabil și pentru…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de ploi abundente, pana sambata la pranz, in 17 judete din Banat, Crisana, Maramures, nord-vestul Olteniei si din zona de munte. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de ploi insemnate cantitativ, valabila de vineri,…

- Meteorologii au emis cod galben de ceața in Romania, pentru aceasta seara. Astfel, miercuri seara, pana la ora 23:00, șapte județe din țara se afla sub avertizari Cod galben de ceața. Vezi care sunt cele mai afectate localitați!