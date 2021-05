La doar 6 luni de la alegeri, in 30 de localitați se vor alege noi primari. Se intampla asta pentru ca unii edili au lasat primaria pentru Parlament, alții au murit, iar alții au avut probleme cu legea, fiind declarați incompatibili sau condamnați. AEP ne anunța ca a propus Ministerului de Interne organizarea, in data […] Articolul Noi alegeri in Argeș! apare prima data in Observator de Argeș .