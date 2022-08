Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarea autoturismelor electrice si hybrid a depasit anul acesta, pentru prima data, vanzarea autoturismelor cu motoare diesel. Cresterea se datoreaza stimulentelor acordate prin Programul Rabla PLUS, derulat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, prin Administratia Fondului pentru Mediu, informeaza…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Tanczos Barna, a transmis un mesaj prin care anunța cetațenii cu privire la restricțiile care vor fi impuse de catre administrațiile locale, avand in vedere seceta care exista in țara noastra. Potrivit oficialului, luxul de care au beneficiat pana acum mulți…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, a anuntat miercuri ca zona Moldovei este afectata semnificativ de seceta, insa sustine ca folosirea unor avioane cu tehnologie de stimulare a ploii nu sunt o solutie "magica" pe o zona atat de extinsa, deoarece aceasta tehnologie nu genereaza…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, a anuntat ca a fost aprobata, miercuri, o hotarare de guvern privind alocarea sumei de un milion de lei pentru intrarea statului roman, cu un procent de 20%, in actionariatul societatii care va gestiona Sistemul Garantie-Returnare, subliniind ca…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos a participat seara trecuta impreuna cu echipa de interventie la o misiune de relocare a unui urs observat in apropierea unui magazin din Baile Tusnad. "In seara acesta n.r. 7 iulie 2022 la Baile Tusnad a fost din nou semnalata prezenta unui urs,…

- Ministrul mediului, apelor și padurilor, Tanczos Barna, a susținut, la sfarșitul saptamanii trecute, o conferința de presa, in cadrul careia a fost anunțata lansarea in consultare publica a ghidului de finanțare pentru Programul Prima Conectare, aferent Componentei 1 din PNRR – Managementul apei. Programul…

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului, Programul “Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare” are un buget de 168 de milioane de euro si va fi derulat de Administratia Fondului pentru Mediu. Aceasta subinvestitie are in vedere sprijinirea conectarii populatiei…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, a declarat luni, la Sibiu, ca Romania are cele mai sanatoase paduri din Europa si asta se datoreaza regenerarii naturale, transmite Agerpres. „Padurea este cel mai de pret tezaur al Romaniei. (…) Biodiversitatea in aceste paduri este un element…