- PLANGERE LA PARCHET… Conducerea unuia dintre cele mai puternice sindicate din Poliția Romana aduce acuzații grave la adresa lui Leonard Bibirig, șeful Serviciului de Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui. Acesta este acuzat de abuz in serviciu dupa ce ar fi incercat…

- Percheziții intr-un dosar penal ce vizeaza infracțiuni de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals La data de 02 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, cei din cadrul Poliției municipiului Bacau, criminaliști și luptatori ai Serviciului…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției orașului Targu-Neamț au pus in executare 2 mandate de percheziție domiciliara, in județul Ilfov, la locuințele unor persoane banuite de inșelaciune și șantaj. Din cercetari a reieșit ca, in cursul lunii august 2022, un adolescent, de 16 ani, avand…

- MASURI… Limita de viteza in zona popasului Ciușmeaua Moldovencei va fi redusa de la 70 km/h la 50 km/h. Solicitarea a fost facuta de Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui, ca urmarea a numeroaselor accidente din ultimii ani, iar decizia va fi luata saptamana aceasta, in cadrul ședinței ordinare a…

- Ieri, 21 septembrie, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Buzau, cu sprijinul luptatorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus in executare 6 mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Buzau, in cadrul unui dosar penal de proxenetism, la imobile utilizate…

- VERIFICARI…Zilele trecute, politistii rutieri vasluieni au actionat pe drumurile publice, din judetul Vaslui, pentru cresterea gradului de disciplina rutiera si pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, inregistrate la nivel judetean. Astfel, politisti rutieri, din cadrul…

- SE CAUTA HOȚI… In aceasta dimineața, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad, efectueaza 4 percheziții domiciliare, la adrese de pe raza municipiului Barlad, in cartierele Podeni și Munteni. In cauza, au fost puse in executare…

- RAZII…Serviciul Rutier Vaslui, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, a desfasurat in perioada 18 – 22 august a.c., activitati pentru prevenirea si reducerea accidentelor rutiere si, in special, a celor ce pot fi produse ca urmare a nerespectarii normelor rutiere de catre conducatorii…