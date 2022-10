Noi acuzații la adresa poliției din Iran: Tânără de 16 ani, bătută până la moarte pentru că a participat la proteste Autoritațile de la Teheran au declarat ca moartea tinerei a fost cauzata de o cazatura dintr-o cladire și au ingropat-o pe ascuns fara acordul parinților. Mama ei respinge aceasta varianta și insista ca a fost batuta pana la moarte de forțele de ordine, dovada fiind ca are craniul complet distrus, iar corpul intact, relateaza The Guardian. Acuzațiile vin intr-un moment in care autoritațile de la Teheran se confrunta cu proteste care cresc in amploare, fiind deja in a patra saptamana, și cu un bilanț al deceselor in creștere. Nasreen Shakarami a spus ca autoritațile au refuzat sa notifice familia… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de la Teheran, care au invinuit „dușmanii straini” pentru protestele care au cuprins țara dupa moartea unei femei aflate in custodia poliției moravurilor, a arestat noua cetațeni europeni pentru rolul lor in revoltele sociale, a anunțat vineri Ministerul de Informații, relateaza Reuters…

- Cel putin 31 de civili au fost ucisi in manifestatii, in Iran, de la inceputul acestora, in urma cu sase zile, potrivit unui bilant intocmit de catre ONG-ul Iran Human Rights, prezentat joi, relateaza AFP. ONG-ul "cere cu insistenta comunitatii internationale sa reactioneze" si "sa impiedice masacrarea…

- Autoritațile autoproclamatei Republicii Populare Lugansk au anunțat ca o explozie in cladirea Procuraturii Generale din Lugansk l-a ucis pe procurorul general al republicii separatiste, Serghei Gorenko, și pe adjuncta sa, Ekaterina Steglenko, scrie ziarul rusesc Kommersant . Moartea celor doi a fost…

- Human Rights Watch a susținut, luni, intr-un nou raport ca ADN-ul este colectat sistematic de la populații intregi din regiunea Tibet, ca parte a unei activitați de „detectare a infracționalitații”, potrivit The Guardian . „Nu exista dovezi disponibile public care sa sugereze ca oamenii pot refuza sa…

- Continua reacțiile din Romania dupa ce Ucraina a atacat raportul Amnesty International. Intr-un articol de opinie publicat in Dilema Veche , jurnalistul Teodor Tița scrie ca intreaga campanie declanșata de Kiev impotriva raportului este ineficienta și poate fi chiar daunatoare. Subliniind de la inceput…

- In aprilie 2022 Rusia a retras autorizația de funcționare a 15 organizații internaționale – printre ultimele care mai existau datorita legislației care acuza ONG-urile ca sunt agenții strainatații și nu permite finanțare din exterior (fundația Soros nu mai exista de ani de zile in Rusia). In capul listei…

- Raportul, care acopera evaluarile efectuate in 2020 si 2021, include un rezumat al unei evaluari controversate a impactului asupra drepturilor omului in Indiei, pe care Meta a comandat-o companiei de avocatura Foley Hoag. Grupuri pentru drepturile omului, inclusiv Amnesty International si Human Rights…

- Compania Meta, proprietarul platformei de socializare Facebook, a publicat joi primul sau raport anual privind eforturile pe care le depune in domeniul apararii drepturilor omului, dupa ani de acuzații ca a inchis ochii la abuzurile online care au alimentat violențele din lumea reala in locuri precum…