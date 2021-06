Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul MAI, Pavel Voicu, a venit cu o reacție la declarațiile Președintelui R. Moldova, Maia Sandu, facute aseara la postul TV8, prin care il acuza ca ar fi dat indicații ca sa fie urmariți membrii familiei. Potrivit lui Voicu, niciodata nu ar fi dat indicații ca sa fie monitorizați politicienii,…

- In urma cu puțin timp, judecatorii au admis cererea procurorilor, de a prelungi masurile preventive in cazul torționarilor de la Secția 16, așa ca interlopii cu epoleți raman in arest la domiciliu.

- Mario Iorgulescu, fiul fostului fotbalist Gino Iorgulescu, a fost condamnat definitiv vineri la 3 ani de inchisoare de Tribunalul București, potrivit minutei de ședința. Apare GHIDUL pentru evitarea aglomerației. Noi REGULI in magazinele din țara El a fost condamnat in dosarul in care era acuzat…

- Polițiștii acuzați de rapirea și torturarea unor tineri - care, recent, au murit, „din cauze necunoscute” - primesc ajutor din partea unor persoane la care nu se așteptau: vedete TV, reprezentanți ai sindicatelor și, culmea, chiar din partea procurorilor și a colegilor din Poliția Capitalei.

- Unul din cele mai mari scandaluri din Romania implica polițiștii de la Secția 16 Poliție din Capitala. Dosarul, aflat acum pe masa procurorilor, scoate la iveala noi victime ale polițiștilor batauși. Dezvaluirile a fost facute de avocatul Adrian Cuculis, și sunt la fel de dramatice. Noi dezvaluiri in…

- Prin acest atac susținut la adresa CCIR, consideram ca NEPI Rockcastle a epuizat orice șansa de dialog cu instituția noastra, avand in vedere faptul ca, la data prezentei, nu exista niciun contract semnat intre CCIR și alți dezvoltatori imobiliari.Cum deja suntem obișnuiți, NEPI Rockcastle apeleaza…

- Barbatul din județul Gorj care ar fi amenințat cu moartea un polițist din Runcu a fost reținut azi-noapte pentru 24 de ore. Suspectul este acuzat de ultraj și conducere cu permisul auto anulat. Barbatul a fost depistat in Bihor, in timp ce incerca sa iasa din țara. Dosarul este instrumentat de Parchetul…

- V. S. Tribunalul Prahova – Secția a II-a Civila, de contencios administrativ și fiscal a decis, ieri, suspendarea executarii HCJ 3/27 ianuarie 2020 privind desființarea Direcției Judetene de Protectia Plantelor si de Intretinere a Drumurilor Judetene Prahova, hotarare luata de judecatori la solicitarea…