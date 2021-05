Nocturna instalată pe Arena Națională a fost verificată de o echipă a UEFA Pe Arena Naționala din București au fost amplasate noi reflectoare, astfel incat instalația de nocturna sa fie la standardele cerute de organizatorii turneului de fotbal Euro 2020. Parametrii de luminozitate au fost verificați in cateva sute de puncte de pe gazon de o echipa specializata a UEFA. Pentru a putea gazdui cele 4 meciuri, Arena Naționala a trecut prin mai multe schimbari cerute de oficialii europeni. Gazonul a fost schimbat, 10.000 de scaune au fost inlocuite, sistemul de supraveghere video a fost modernizat, la fel ca sistemene de informare spectatori și cel video de pe tabela de marcaj.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

