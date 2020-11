Stiri pe aceeasi tema

- Ultimii zece ani au fost plini cu tot felul de evenimente culturale, printre care concerte la care nu ne-am gandit ca vor avea vreodata loc in Romania sau ca se vor repeta chiar de mai multe ori. Prin numerele mari de participanți la evenimentele rock s-a demonstrat ca romanilor nu le lipsește aceasta…

- Inca și la aceasta data apar articole și informații potrivit carora, primul cazinou din Romania ar fi cel de la Vatra-Dornei, deși construcția acestuia a fost ridicata intre 1896-1898, in timp ce cazinoul de la Slanic-Moldova dateaza inca de la 1894, conform datelor istorice, Listei Monumentelor Istorice…

- Dupa luni bune de așteptare, dar și de pregatire asidua, dansul sportiv indeparteaza orice bariera și gasește soluții sa revina la viața. Astfel, weekendul trecut s-a desfașurat in premiera in Romania un concurs de dans sportiv online. Practic, cei peste 250 de participanți din Romania, Canada și Republica…

- L-am vazut vinerea trecuta pe mai toate posturile TV pe ministru Sanatații care, intrebat de ce Romania este pe locul doi ca mortalitate in Europa, in conditiile in care in alte tari sunt mai multe cazuri de infectare decat in tara noastra, Nelu Tataru a raspuns fara nici o tresarire: „… De exemplu,…

- Noua posturi sunt desființate la Palatul Copiilor și la cluburile sportive școlare din Bacau și Onești, angajații fiind concediați in aceste zile pentru ca Inspectoratul Școlar vrea sa-și faca un Centru de Excelența in plina pandemie. Salariații vor fi concediați. Inspectoratul Școlar spune ca este…

- Nu mai puțin de 34 de unitați de invațamant din mediul urban, in afara de cele din municipiul Bacau, respectiv din Onești, Moinești, Comanești, Tg. Ocna, Buhuși, Slanic Moldova și Darmanești, vor primi de la Inspectoratul Școlar Județean, in total, 785 de laptopuri, 785 de camere web și 140 de routere,…

- Consiliul Județean Bacau a eliberat certificatul de urbanism pentru segmentul A7 ce parcurge județul. Autostrada A7, denumita și Autostrada Unirii Principatelor Romane este o autostrada aflata in construcție in Romania. Inițial, ramura sudica a acestei șosele nu a avut prioritate pentru guvernul roman;…

- Ultima jumatate a acestui an ne-a aratat cat de puțin pregatit este sistemul educațional din Romania pentru a face tranziția catre predarea cursurilor in mediul online. Inceperea noului an școlar se apropie, iar forma in care se vor desfașura cursurile este inca incerta, insa un lucru știm cu siguranța:…