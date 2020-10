Stiri pe aceeasi tema

- Doi economiști americani au primit Premiul Nobel pentru Economie astazi, la Institutul Karolinska din Stockholm, pentru munca lor depusa pentru imbunatațirea modului in care funcționeaza licitațiile, informeaza site-ul oficial nobelprize.org. Paul R. Milgrom si Robert B. Wilson au fost onorați sa primeasca…

- Noile formate ale licitatiei reprezinta "un exemplu minunat" al modului in care cercetarile de baza pot ulterior genera inventii de care va beneficia societatea. Laureatii din acest an, Paul Milgrom si Robert Wilson, de la Universitatea Stanford, au studiat cum functioneaza licitatiile. De asemenea,…

- Licitatia a fost lansata de CNAIR pentru minim 62 de milioane de lei cu un termen de executie de 38 de luni. Odata finalizata aceasta etapa, practic, proiectul va putea fi scos direct la executie cu toate detaliile puse la punct. De remarcat ca in varianta originala a SF-ului pe acest tronson erau gandite…

- (update 11:03) „23 de loturi care au fost scoase la licitație. Repet, nimic din practicile anterioare cand se dadeau terenuri pe sub masa, astazi, Primaria sub aceasta componența nu are de gand sa intreprinda, iar daca va fi vreo abatare de la CMC, voi fi primul care va bate alarma. Toate au fost amplasate…

- Proiectarea lucrarilor de restaurare, consolidare și punere in valoare a Cetații dacice de la Capalna, din comuna Sasciori, a fost scoasa la licitație a patra oara de Institutul Național al Patrimoniului. Fața de primele trei licitații desfașurate anul trecut, valoarea contractului a fost redusa cu…

- Inspectoratul de Stat Pentru Controlul in Transportul Rutier a organizat o licitatie pentru achizitia de uniforme Rezultatul a fost contestat, iar Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a solutionat cererea firmelorConsiliul National de Solutionare a Contestatiilor a adoptat decizia cu numarul…

- RAJA SA Constanța, in calitate de Entitate Contractanta, a inițiat procedura de ,,licitație deschisa" privind achiziția contractului de lucrari: CL 45-“Surse de apa Cazanești, Fetești, Țandarei. Stații de tratare Cazanești, Dridu, Fierbinți Targ, Fetești, Țandarei Reabilitare rezervoare Fetești,…

- Ziarul Unirea Gestionarea cainilor fara stapan din Aiud: Licitație pentru delegarea serviciului de ecarisaj la adapostul de caini Primaria municipiului Aiud a lansat de curand in SEAP o licitație pentru delegarea prin concesiune a Serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul…