- Premiul Nobel pentru literatura din 2020 i-a fost acordat poetei americane Louise Gluck „pentru vocea ei poetica inconfundabila care, cu o frumusețe austera, face ca existența individuala sa fie universala”, a anunțat Academia Suedeza din Stockholm, potrivit CNN.

- Din 1901 pana in prezent au fost acordate 112 premii Nobel pentru Literatura. De patru ori, distinctia a fost impartita intre doi castigatori. Cincisprezece femei au fost laureate cu acest premiu pana anul acesta. Toni Morrison a devenit, in 1993, prima femeie afro-americana recompensata cu Nobelul…

- Academia Suedeza a primit in acest an 197 de propuneri de candidati la premiul Nobel pentru Literatura, dintre care 37 sunt scriitori care au fost nominalizati pentru prima data, informeaza DPA. Academia Suedeza anunta joi decizia luata de membrii sai in privinta laureatului acestui premiu pe anul 2020.…

- Emmanuelle Charpentier (Franta) si Jennifer A. Doudna (SUA) vor primi in acest an premiul Nobel pentru Chimie, pentru „dezvoltarea unei metode de editare a genomului”, a anuntat miercuri Academia suedeza. Academia spune ca folosind metoda descoperita de cele doua cercetatoare, oamenii de știința pot…

- Cercetatorii Roger Penrose, Reinhard Genzel si Andrea Ghez au fost recompensati marti cu premiul Nobel pentru fizica pe anul 2020, potrivit unui anunt facut de Goran K. Hansson, secretarul general al Academiei Regale Suedeze de Stiinte.

- Sezonul premiilor Nobel debuteaza luni cu traditionalul sau lot de speculatii - premiul pentru pace ar putea fi atribuit libertatii presei sau activistei Greta Thunberg, iar cel pentru literatura ar putea fi castigat de scriitorul francez Michel Houellebecq sau de autoarea antiguano-americana Jamaica…

- Fila de calendar ne (re)amintește de Aleksandr Soljenițin (11 December 1918 – 3 August 2008), romancierul, activistul și dizidentul anticomunist care a facut cunoscuta, lumii intregi, problema gulag-urilor și a lagarelor de munca forțata din Uniunea Sovietica. Deși, de multe ori, scrierile sale au fost…