Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea, a spus ca protocolul secret publicat de Darius Valcov nu a creat efecte, pentru ca a fost denuntat la o luna dupa semnarea lui deoarece era inutil, subliniind ca documentul se afla la Comisia de control a SRI, precum si o dovada a denuntarii lui.

- Judecatorul Cristi Danileț susține, intr-o postare pe Facebook, ca cei care doresc sa fie magistrați "trebuie sa nu aiba cazier penal și sa fie intregi la minte", intrebandu-se daca nu cumva parlamentarii ar trebui sa fie supuși unor reguli similare."Se spune ca puterile sunt egale. Bine,…

- Consilierul premierului, Darius Valcov, a anuntat, duminica, pe Facebook, ca inca asteapta raspunsul din partea ASF cu privire la valoarea contabila a actiunilor Digi, intreband daca valoarea actiunilor este 1,8 lei, iar patru milioane de pensionari au cumparat actiunile la o valoare de 40 de lei.

- Senatorul liberal Florin Cițu spune, intr-o postare pe Facebook referitoare la afirmațiile lui Darius Valcov despre prețul gazelor naturale, ca un ”consilier condamnat in prima instanța la 8 ani cu executare” arunca pe piața tot felul de petarde. El ii amintește consilierului Vioricai Dancila ca PSD…

- Preotul ortodox Claudiu Melean a provocat anul trecut reactii din partea tinerilor, dupa ce a scris pe Facebook ca Untold este un festival „dracesc” si a vrut sa faca sfestanie in Parcul Central din Cluj, pentru a alunga spiritele rele „chemate” de festivalieri. Claudiu Melean a revenit cu o noua postare,…

- La cateva minute dupa ce a aflat chiar de la Libertatea ca numele sau apare in dosarul „Stupefiante pentru VIP-uri”, Oreste Teodorescu a spus ca se afla in vacanța, in Delta. „Eu sunt la Sfantul Gheorghe, nu știu nimic”, a fost mesajul scurt transmis ziarului Libertatea de catre vedeta. La cateva minute,…

- Gaura in asfalt a aparut pe o trecere de pietoni, vizavi de Conservator. Politistii locali au intervenit si au izolat zona, existand pericolul ca zona surpata sa se extinda, mai ales ca in preajma sunt mai multe masini parcate. Imaginile au fost postate pe Facebook. Incidentul…

- Poate cel mai emotionant moment pentru Elena Udrea si Adrian Alexandrov a fost alegerea numelor fetitei lor care va veni pe lume peste cateva luni. "Am vrut sa tin secret inca o perioada numele, dar Adrian este foarte nerabdator cu privire la tot ceea ce tine de copil. In plus, familiile…