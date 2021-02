Noaptea ploi, peste zi vreme închisă Miercuri, in continuare temperaturile se mențin ridicate pentru aceasta perioada. Soarele rasare la ora 07:37. In noapte dintre marți spre miercuri, se vor inregistra ploi pe arii extinse, pana dimineața. In perioada diurna va scadea probabilitatea pentru ploi, dar spre seara acestea vor reveni și vor favoriza topirea zapezii. De asemenea, potrivit specialiștilor ANM, a fost emis cod galben de vant și ploi pana joi, valabil și pentru județul nostru. Soarele apune la ora 17:48. Temperaturile zilei se vor incadra intre 7 și 11 grade. Joi, temperaturile scad considerabil . Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

