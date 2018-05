Noaptea Muzeelor: Peste 150 de muzee vor putea fi vizitate

Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea Muzeelor, organizata de Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania, va avea loc anul acesta sambata, 19 mai, cu participarea a peste 180 de muzee si organizatii partenere din tara si din...

- Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania (RNMR) a anuntat ca, pentru editia din acest an a Noptii Muzeelor, aproximativ 150 de muzee si organizatii partenere vor participa la acest eveniment. Noutatea acestei editii este data de 10 scurtmetraje...

- Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania (RNMR) a anuntat ca, pentru editia din acest an a Noptii Muzeelor, aproximativ 150 de muzee si organizatii partenere vor participa la acest eveniment. Noutatea acestei editii este data de 10 scurtmetraje despre culisele unor muzee din Bucuresti. …

- Proiectul Noaptea Europeana a Muzeelor a fost initiat de Ministerul Culturii si Comunicarii din Franta in anul 2004, fiind un eveniment de succes desfașurat in marile muzee europene și patronat de Consiliul Europei, UNESCO si Consiliul International al Muzeelor (ICOM). La nivel national, evenimentul…

- Sambata seara, pe 19 mai, muzeele isi deschid portile pentru vizitatori. Noaptea Muzeelor este un eveniment european initiat de Ministerul Culturii si Comunicarii din Franta in anul 2005. Evenimentul este patronat de Consiliul Europei, de UNESCO si de Consiliul International al Muzeelor (ICOM). Romania…

- Ajunsa in 2018 la cea de-a 14-a ediție, Noaptea Muzeelor, organizata de Rețeaua Naționala a Muzeelor din Romania (RNMR), va avea loc anul acesta pe data de 19 mai, cu participarea a aproximativ 150 de muzee și organizații partenere din țara și din București.

- O campanie de protest fata de legea salarizarii si gestionarea Centenarului a fost demarata de Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania (RNMR), iar cu ocazia evenimentului Noaptea Muzeelor, angajatii institutiilor isi vor exprima nemultumirile sub sloganul „Noapte in muzee, in anul Centenarului”.…

- Institutiile muzeale din Romania sunt invitate, in perspectiva evenimentului Noaptea Muzeelor (19 mai), sa se inscrie in Questo, o aplicatie de mobil cu tururi gratuite de explorare, care va asigura suport tehnic pentru construirea traseelor si afisarea lor in aplicatie pe Android si iOS. …