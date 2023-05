Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Cluj continua procesul de digitalizare a administrației județene, prin operaționalizarea unei noi funcții in aplicația „Ghișeul Unic”, respectiv aceea de depunere sesizare. Serviciul poate fi accesat de catre cetațeni prin intermediul platformei https://public.cluj.archi. Alin Tișe,…

- Florile deosebite de la Gradina Botanica "Alexandru Borza" impodobesc aleile din nou. Weekend-ul acesta incepe cu vreme frumoasa, astfel ca clujenii pot asista la un adevarat spectacol floral intr-o vizita la celebra gradina clujeana.Clujenii iși pot face planuri pentru o plimbare de relaxare in acest…

- Lucrarile desfașurate de Consiliul Județean Cluj in vederea finalizarii, cu fonduri europene, a modernizarii drumului județean DJ 107P Gilau (DN 1) – Someșu Rece – Marișel – DN 1R, in lungime de 44,26 kilometri, au fost reluate. In aceasta etapa se executa lucrari de așternere a celui de-al doilea strat…

- Turistii care vor petrece minivacanta de 1 Mai pe Valea Prahovei vor putea schia in conditii foarte bune pe partiile din golul alpin al statiunii Sinaia, gradul de ocupare a locurilor de cazare din statiune fiind de circa 85% la acest moment.

- In Ciurila nu se vor construi blocuri și nici nu se va face accesul la Autostrada Transilvania, da asigurari președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe. Activiștii de mediu au atras atenția ca, odata cu aprobarea PUG-ului pentru comuna Ciurila, Fagetul va fi „efectiv” distrus.

- Marți, 7 martie, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, s-a intalnit cu primarii din localitațile aparținand lotului I al acordului de ridicare a deșeurilor, lot care include și municipiul Cluj-Napoca, pentru a monitoriza situația ridicarii deșeurilor și pentru a gasi soluții pentru problemele…

- Gunoierii de la Supercom nu au mai ridicat deșeurile menajere din Borhanci de 3 saptamani. Clujenii se plang ca nu li se ridica gunoiul pe aplicația My Cluj, dar nimeni nu ii asculta din Primaria Cluj-Napoca. Responsabilitatea este și a Consiliului Județean Cluj, care controleaza contractul cu Supercom…