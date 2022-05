Stiri pe aceeasi tema

- Galeria Țiriac Collection, cea mai mare colecție privata de automobile istorice și moderne din Romania, iși deschide porțile cu ocazia noii ediții Noaptea Muzeelor din acest an. Astfel, Galeria Țiriac Collection va fi unul din cei peste 200 de participanți din toata țara la acest eveniment, care va…

- Muzeul Județean Argeș marcheaza Noaptea muzeelor, sambata, 14 mai. Intrarea este gratuita la Castrul Roman Jidova care va fi deschis publicului intre orele 17.00 – 24.00. Castrul Roman Jidova este cea mai importanta și mai bine pastrata construcție militara de acest gen de pe traseul Limesului Transalutanus,…

- Mai mult de 4 din 10 mame sub 15 ani din UE sunt din Romania. Un județ din vestul țarii, in top. Cu toate ca Romania a dat sub 5% din numarul total de nașteri din Uniunea Europeana in 2020, 44,44% dintre fetele care au nascut inainte de a implini 15 ani sunt din Romania, care...

- Forul baschetbalistic mondial a anuntat, astazi, in mod oficial, ca a mai atribuit Romaniei organizarea a doua evenimente majore in acest an, cea de-a patra editie a 3×3 Nations League 2022 si a treia editie 3×3 Women’s Series 2022, cele doua evenimente urmand sa se desfasoare la Constanta, in perioada…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza miercuri, 6 aprilie, incepand cu ora 10:00, in parteneriat cu ambasada statului Israel in Romania, Forumul de afaceri Romania-Israel in domeniul agriculturii, in cadrul caruia invitații vor propune soluții pentru agricultura timișeana. Evenimentul…

- Garda Nationala de Mediu a anuntat miercuri ca o masa de aer tropical din nordul Africii incarcata cu particule de praf cu origine sahariana va avansa catre sudul si sud-estul Europei, inclusiv catre Romania. Astfel, incepand de joi, depunerile de praf vor putea fi observate in sppecial in zonele si…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a facut declarații de presa dupa ședința Consiliului Superior de Aparare a Țarii. Pe ordinea de zi s-au aflat situația din Ucraina și gestionarea fluxul de migranți din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala au dispus reținerea pentru 24 de ore a unei inculpate cercetata pentru savarșirea infracțiunilor de trafic international de droguri de mare risc și trafic intern de droguri de mare risc.…