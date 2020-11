Noaptea Muzeelor 2020: Ce program au expozițiile în stare de alertă In ciuda pandemiei de coronavirus, Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania (RNMR) a decis sa nu anuleze editia 2020 a evenimentului Noaptea Muzeelor. Turiștii vor putea astfel sa viziteze muzee, dar in condiții speciale, cu respectarea normelor impuse de autoritați. Pentru ca este in vigoare carantina de noapte, la ediția de anul acesta muzeele vor avea un program redus pentru public. Lista cu muzeele care participa la acest eveniment și programul acestora poate fi consultata AICI . Ba mai mult, multe muzee au preferat sa marcheze acest eveniment in spațiul online. Vizitele se vor putea face… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

