- Noaptea Muzeelor, organizata de Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania, va avea loc anul acesta sambata, 19 mai, cu participarea a peste 180 de muzee si organizatii partenere din tara si din...

- Intre 17 și 21 mai, in Piața Primariei din Pitești, se aduna cele mai bune food truck-uri din Romania, la Pitești Street Food Festival. Timp de 5 zile, iubitorii de street food vor face o calatorie culinara in jurul lumii și vor testa infinite combinații de arome si gusturi. Experiența culinara inedita…

- Sambata, 19 mai, se va desfasura o noua editie a programului „Noaptea Europeana a Muzeelor”. Constantenii sunt asteptati sa participe la expozitii, concerte si momente de reconstituire istorica.

- Timișoara se pregatește pentru cea de-a XIV-a ediție a Nopții Muzeelor, care va oferi doritorilor acces liber la o serie de expoziții interesante, dar și la spectacole pline de farmec. The post Expozitii, spectacole si concerte in Noaptea Muzeelor appeared first on Renasterea banateana .

- Ateliere de olarit, de confectionat papusi si podoabe, intreceri de tras cu arcul, concursuri pe teme istorice, vizite gratuite ale unor expozitii si un concert al formatiei “Corbu” sunt doar cateva dintre surprizele pregatite de catre reprezentantii Muzeului Judetean de Istorie si Arta Zalau pentru…

- Din respect pentru publicul vizitator, angajatii au decis sa nu boicoteze Noaptea Muzeelor. Totusi, au anuntat ca isi vor face vocile auzite pe parcursul activitatilor organizate in cele doua zile ale evenimentului.

- Un concert organizat in Parcul Drumul Taberei si targurile deschise in parcurile Alexandru Ioan Cuza, Plumbuita si Kiseleff, sunt doar cateva dintre modalitatile de relaxare pe care le au la dispozitie bucurestenii care isi petrec ziua de 1 Mai in Capitala, informeaza...

- 'Ne dorim sa inauguram anul viitor un parc, deoarece avem nevoie de spatiu verde cat mai mult in Capitala. Parcul Centenar va fi intr-o zona centrala, a Pietei Eroilor, va fi cam de 1,2 hectare. De asemenea, o scoala din Bucuresti isi va schimba numele actual si va purta denumirea unui personaj istoric…