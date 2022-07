Stiri pe aceeasi tema

- Dispozitivele de ordine publica vor avea in vedere prevenirea fenomenului contraventional si infractional.Jandarmii tulceni vor fi prezenti, in acest sfarsit de saptamana, in judetul Tulcea, unde se vor desfasura mai multe evenimente publice pentru a asigura buna desfasurare a tuturor activitatilor…

- Jandarmii maramureșeni in mijlocul cetatenilor și in acest sfarșit de saptamana Jandarmii maramureșeni vor asigura masurile de ordine publica la manifestarile cultural-artistice, religioase și sportive organizate in acest sfarșit de saptamana astfel: Astazi, in localitatea Baița de sub Codru, se desfașoara…

- Jandarmii maramureșeni sunt la datorie și asigura masurile de ordine și siguranța publica pe timpul desfasurarii evenimentelor care vor avea loc in spațiul public și in acest sfarșit de saptamana dupa cum urmeaza: Incepand de astazi și pana duminica, in localitatea Baia Sprie, in zonele impadurite din…

- Pentru ca manifestarile din spațiul public ce vor avea loc și in acest sfarșit de saptamana in județul nostru sa se desfasoare in conditii de siguranta, jandarmii vor fi prezenti in mijlocul cetatenilor prin misiuni specifice de asigurare a ordinii si linistii publice, vor mentine o legatura permanenta…

- Si in acest sfarsit de saptamana, pe raza judetului nostru vor avea loc mai multe evenimente in spatiul public astfel ca, jandarmii maramureseni vor executa misiuni specifice in cooperare cu celelalte institutii abilitate pentru ca aceste manifestari sa se desfasoare in conditii de siguranta. Sambata,…

- Acțiunile in cadrul campaniei derulate la nivel național ,,Curațam Romania” continua sa se desfașoare in județul Maramureș pentru igienizarea zonelor in care deșeurile sunt aruncate necorespunzator. Jandarmii din cadrul detașamentului 3 Baia Mare, alaturi de lucratorii silvici au desfașurat astazi,…

- Se apropie sarbatorile Pascale iar piețele agroalimentare și magazinele sunt din ce in ce mai aglomerate. In acest sens, prevenirea furturilor din buzunare sau genți și a altor fapte de natura antisociala au fost principalele mesaje transmise in aceasta saptamana, in cadrul unor activitați de prevenire…

- Jandarmii maramureseni vor fi la datorie si in acest sfarsit de saptamana pentru asigurarea climatului de ordine publica in zona lacasurilor de cult romano– catolic, reformat și mozaic din localitațile Baia Mare, Sighetu Marmatiei, Viseu de Sus și Targu Lapuș pentru desfasurarea in conditii de siguranta…