Stiri pe aceeasi tema

- Liderii USR Timiș și USR Timișoara au luat decizia de a vota, in aceasta dimineața, in jurul orei 10.00, tot la Școala Generala Nr. 30, din cartierul Soarelui, unde s-a prezentat la urne și primarul Nicolae Robu, impreuna cu soția sa, cu o ora inainte. Cristian Moș, președintele USR Timiș, a declarat…

- O crima oribila s-a comis vineri seara chiar in centrul Timișoarei. O tanara in varsta de 21 de ani se plimba liniștita impreuna cu o prietena in parcul Catedralei Mitropolitane a Banatului. In jurul orei 19, fata a fost acostata de un individ care dupa cateva schimburi de replici a lovit-o cu bestialitate…

- O tanara in varsta de 20 de ani a murit in aceasta seara dupa ce a fost injunghiata de fostul iubit in parcul din spatele Catedralei Mitropolitane din Timișoara. Suspectul cautat de polițiști se numește Cosmin Titiș, in varsta de 30 de ani, fara ocupație, originar din localitatea hunedoreana Lupeni.…

- O tanara de 20 de ani din judetul Hunedoara a fost injunghiata mortal, chiar in parcul din spatele Catedralei Mitropolitane din Timisoara. Suspectul este chiar iubitul ei, de 31 de ani, identificat si cautat acum de politie.

- Cablurile aeriene, vizibile la tot pasul pe strazile Sucevei, urmeaza sa dispara in decurs de cațiva ani, prin introducerea acestora intr-un sistem de canale subterane, care va avea o lungime de peste 100 de km.Demersurile pentru realizarea sistemului de canale subterane in care sa fie grupate ...

- Dupa Congresul National USR care a avut loc in acest weekend la Timisoara, Barna a sustinut luni, 16 septembrie 2016, o conferinta de presa si la Resita. Sub imperiul entuziasmului general din capitala Banatului, politicianul a tinut sa le spuna si resitenilor ca dupa 30 de ani de la Revolutia…

- Pompierii timișeni au sarbatorit Ziua Pompierilor din Romania in centrul Timișoarei. Evenimentul a inceput inca de dimineața, de la ora 10, cu un ceremonial militar și religios in fața Catedralei Mitropolitane din Timișoara, iar apoi forțele ISU Banat au defilat in zona centrala. De…

- Politistii timiseni au actionat pentru mentinerea unui climat de ordine si siguranta publica pe raza municipiului si in comunele limitrofe. In urma activitatilor desfasurate au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de peste 65.000 lei. Actiunea a a avut loc intre orele 20.00 – 04.00, ocazie…