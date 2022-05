Noaptea Europeană a Muzeelor la MNIR. Care este programul Cu ocazia evenimentului Noaptea Europeana a Muzeelor care va avea loc anul acesta, sambata, 14 mai, Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR) invita publicul, in intervalul orar 18:00 – 01.00 (cu ultimul acces la 00:15), sa se bucure de un program divers care include ateliere educative și de creație, ghidaje tematice in cadrul expoziției Muzeul Jucariilor, demonstrație de ateliere și prezentari de vestimentație, armament și echipament specific dacilor și romanilor, precum și un moment artistic. Accesul publicului la eveniment va fi gratuit și se va face prin intrarea principala din Calea Victoriei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

