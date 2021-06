Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de 23 spre 24 iunie, adica in noaptea de Sanziene, se spune ca fetele nemaritate iși viseaza ursitul daca iși pun sub perna flori de sanziene sau daca lasa coronițe din flori de sanziene peste noapte in gradina. Daca dimineața florile sunt acoperite de roua, se vor casatori. Sanzienele sunt…

- Dragaica sau Sanzienele au loc anual in data de 24 iunie, zi care coincide cu praznuirea nașterii Sfantului Ioan Botezatorul. Acestea sunt considerate a fi zane extrem de frumoase cu puteri supranaturale. Cei care le cinstesc astazi vor avea parte tot anul de belșug, noroc și sanatate. In Oltenia și…

- Evenimentul „La portile soarelui. De Sanziene la Muzeul Satului” va avea loc joi si va readuce in atentie traditii si obiceiuri precum impletirea coronitei din flori de Sanziene si aruncarea ei pe casa, dar si portul unei camesi si descifrarea simbolurilor cusute pe ea, informeaza News.ro. In…

- Se spune ca noaptea de Sanziene este una dintre marile nopți de peste an, cand cerurile se deschid iar cele doua lumi comunica energetic și vibrațional. O seara in care multe ritualuri magice au loc, iar fetele tinere iși pot visa sortitul. Legendele spun ca in noaptea dintre 23 si 24 iunie, inaintea…

- Sanzienele 2021 se celebreaza pe 24 iunie, zi in care creștin ortodocșii sarbatoresc și nașterea Sfantului Ioan Botezatorul. Totuși, Dragaica ia start in seara de 23 iunie, cand se spune ca cerurile sunt deschise. Din batrani, aceasta noapte poarta numele de Noaptea de Sanziene. Iata ce tradiții și…

"In ziua de 26 Mai 2021 la ora 00:30:37 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.7, la adancimea de 131km

In noaptea de 5 mai, cutremur cu magnitudinea ml 2.2, s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA, la adancimea de 144km,la ora 02:22:24 (ora locala a Romaniei)

Ceasurile sunt date cu o ora inainte in noaptea de sambata spre duminica, 27 spre 28 martie 2021, odata cu trecerea la ora de vara (Daylight Saving Time - DST)