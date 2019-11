Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici a fost convins sa demisioneze din funcția de președinte executiv al PSD! Asta, dupa ce Viorica Dancila a demisionat, iar funcția sa, de președinte executiv, fusese desființata.Marcel Ciolacu va prelua interima șefia PSD, iar Paul Stanescu va fi interimar in poziția de secretar…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, la TVR, ca nici Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, sau Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, nu ar fi castigat in fata lui Klaus Iohannis, in turul doi, dar ca nu ar fi obtinut un scor atat de mic precum Viorica Dancila.

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, susține ca in interiorul PSD se va face o analiza și nu exclude ca Viorica Dancila se fie mazilita de la șefia partidului.”Ramane de vazut. Deocamdata trebuie sa ne ocupam de numaratoare și dupa aceea vom discuta despre orice alte lucruri. Vom avea cu…

- Fostul președinte Traian Basescu considera ca Viorica Dancila va demisiona de la șefia PSD, dupa ce a pierdut dramatic, potrivit rezultatelor exit-poll-urilor. ”Era clar de la bun inceput. Este o...

- In traditia social democratilor din ultimii ani ne putem astepta la o noapte a cutitelor lungi, dupa esecul ce se prefigureaza in cazul candidatului Viorica Dancila la alegerile prezidentiale. La inceputul lunii Viorica Dancila oferea cateva detalii despre momentul in care va parasi partidul. …

- Liderul PSD Viorica Dancila va propune maine, in sedinta conducerii PSD, excluderea Anei Birchall din partid, pe motiv ca pozitionarea sa ca ministru al Justitiei a afectat PSD in campania electorala. Si Cozmin Gusa va fi dat afara din partid, desi abia se intorsese in PSD. Dancila e nemultumita de…

- Scene incredibile, in sectorul 1 al Capitalei, cu un polițist local. Acesta a refuzat sa se legitimeze in fața polițistilor de la Brigada Rutiera, ba chiar și-a sunat superiorul sa-l scape. Scena a fost filmata și intre instituții a inceput un intreg scandal. Disputa dintre polițistul local și agentul…

- La nici 24 de ore dupa caderea Guvernului PSD in Parlament, in PSD a inceput razboiul. Reuniți intr-o ședința de urgența informala condusa de Marcel Ciolacu, liderii social-democrați au inceput...