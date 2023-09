Stiri pe aceeasi tema

- MUNCA DE CERCETARE… Pe 29 Septembrie, Noaptea Cercetatorilor Europeni, cel mai cunoscut si longeviv eveniment despre stiinta si cercetare, isi deschide portile pentru publicul larg, in Bucuresti si alte 27 orase din Romania, printre care si la Barlad! Cercetatori renumiti, la nivel national si international,…

- Comisia Europeana a anunțat vineri, 15 septembrie, ca inchide in mod oficial Mecanismul de Cooperare și de Verificare (MCV) pentru Romania și Bulgaria, invocand progresele pe care le-au facut cele doua țari timp de 16 ani in domeniile reformei judiciare și anticorupției.MCV-ul a fost introdus in 2007,…

- Ministrul de Finanțe a recunoscut ca, de la Bruxelles, i s-a cerut o impozitare cu 20% a pensiilor speciale. Marcel Boloș, a recunoscut ca exista o astfel de presiune asupra guvernului de la București. Ministrul de Finanțe a vorbit despre stadiul negocierilor cu instituțiilor UE pe masurile fiscal-bugetare…

- Academicianul Constantin Balaceanu Stolnici a incetat din viața la varsta de 100 de ani. Trecutul academicianului este unul controversat, in special din cauza faptului ca a fost dovedit turnator la Securitate și nu contestat niciodata sentința.Constantin Balaceanu-Stolnici (n. 6 iulie 1923, București,…

- Romania se afla pentru a doua oara in topul mondial al celor mai bune orase studentesti din lume, clasament in care ne reprezinta trei orase academice: Cluj-Napoca, Bucuresti si Timisoara. Este analizata calitatea invatamantului, a vietii, dar si oportunitatile pe care le ofera aceste orase studentilor,…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, va efectua o vizita de lucru la Bruxelles dupa 21 august pentru a discuta cu reprezentantii Comisiei Europene pe tema ordonantelor de urgenta privind reducerea cheltuielilor bugetare si masurile fiscale, inainte de aprobarea acestora in Guvern, au precizat, joi, surse…

- Slove muscelene, un eveniment cultural de excepție, inițiat de prof. univ. dr. Doina Banciu și organizata sub inaltul patronaj al Academiei Oamenilor de Știința din Romania, reunește anual nume de seama ale excelenței universitare. Aflat la a XV-a ediție, Simpozionul Slove muscelne se intoarce la Campulung,…

- Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din Romania (Forumul APPR), structura federativa afiliata la Confederația Europeana a Producatorilor de Porumb din Europa (CEPM), este un activ și constant partener de dialog civil al autoritaților de la București și Bruxelles, militand, in numele…