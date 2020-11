Stiri pe aceeasi tema

- America este in fața unui vot crucial, intr-un context dificil pentru intreagul glob. Donald Trump a recunoscut ca nu s-a gandit deocamdata la un discurs de renuntare sau la unul de acceptare.

- Potrivit mediei studiilor de opinie stabilite de site-ul RealClearPolitics, Joe Biden, creditat cu 51- din intentiile de vot, il devanseaza cu 6,7 puncte procentuale pe Donald Trump (44,35). Acest avantaj a ramas per ansamblu stabil de-a lungul lunilor, chiar daca a urcat uneori pana la zece puncte…

- Magazine din Kuwait au retras de pe rafturi produsele frantuzesti, in semn de protest fata de folosirea caricaturilor cu profestul Mahomed intr-o sala de clasa, de catre un profesor care a fost ulterior decapitat de un adolescent rus de origine cecena. In Arabia Saudita, un hashtag care cere boicotarea…

- Șeful administrației americane, Donald Trump, a anuntat, ieri, declasificarea tuturor documentelor legate de investigatiile privind interferenta Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016 si folosirea...

- Seara de marți anunța un mare spectacol: prima dezbatere electorala dintre Donald Trump si Joe Biden. Totuși, confruntarea de 90 de minute din Cleveland (Ohio) va avea probabil un efect limitat, in condițiile unui electorat ultrapolarizat, cu un numar redus de nehotarați. Primul duel dintre Donald Trump…

- Armata SUA a anuntat vineri ca a desfasurat blindate grele in nord-estul Siriei, dupa mai multe incidente intre fortele americane si armata rusa in aceasta regiune in care Washingtonul mentine acum o prezenta limitata, transmite AFP. Comandamentul central al armatei americane din Orientul…

- Israelul si Emiratele Arabe Unite (EAU) au semnat, sub egida Statelor Unite, ''un acord de pace istoric'' si vor stabili relatii diplomatice, a anuntat joi pe Twitter presedintele american Donald Trump, transmit agentiile internationale de presa. Este vorba despre "un progres spectaculos", a comentat…