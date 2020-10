Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Evreiesc de Stat va participa și in acest an la Noaptea Alba a Galeriilor. Evenimentul va avea loc in perioada 2-4 octombrie 2020. Expoziția Alef Beys la TES / Alfabet teatral este un eveniment dedicat...

- Actorul George Paul Avram, cunoscut publicului si pentru rolul lui Haralamb din serialul "Toate panzele sus" de Radu Tudoran, in regia lui Mircea Muresan, a murit la varsta de 80 de ani, anunta Teatrul National "I.L. Caragiale". Inmormantarea va avea loc vineri, la ora 11,00, la Cimitirul Tudor Vladimirescu,…

- Teatrul National ''I.L.Caragiale'' din Bucuresti anunta prima premiera in plina perioada de pandemie - ''Jurnal de Romania. 1989'' -, spectacol conceput si regizat de Carmen Lidia Vidu, avandu-i ca protagonisti pe actorii Ion Caramitru, Oana Pellea, Florentina Tilea si Daniel Badale."Intr-o…

