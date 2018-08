Stiri pe aceeasi tema

- In 27 iunie, reprezentanții Poliției Locale faceau public cazul unui barbat de 51 de ani, de loc din Bistrița-Nasaud, care obișnuiește sa cerșeasca in intersecții. Omul le-a spus agenților locali ca el caștiga intre 200 și 300 de lei in fiecare zi, daca cerșește de dimineața pana seara. 100…

- Polițiștii orașului Pancota au identificat un barbat banuit de comiterea infracțiunii de inșelaciune. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au identificat un barbat de 28 de ani, din județul Argeș, care in urma unei comenzi online și platita in avans a expediat unui barbat din Pancota un alt produs…

- Politistii din Nadlac au prins hotul care a golit camarile nadlacanilor de salam. In data de 21 mai a.c., polițiștii orașului Nadlac au fost sesizați despre comiterea a doua furturi din locuința. In aceeași zi, la scurt timp de la primirea sesizarilor, polițiștii au reușit identificarea celui banuit…

- Polițiștii Secției nr. 10 Rurala Gurahonț cerceteaza un tanar pentru mai multe furturi de pe raza localitații Brazii. In urma activitaților desfașurate, polițiștii din Brazii au identificat un tanar de 17 ani, din Santana, care in perioada 12-15 mai a.c., a forțat sistemul de inchiderii al ușii si a…

- Politistii de la Investigatii Criminale si cei de la Ordine Publica au depistat, pe raza municipiului Hunedoara, trei barbati cu varste cuprinse intre 25 si 40 de ani, ce au agresat un alt barbat. Cei trei au fost audiati cu privire la comiterea infractiunii de loviri sau alte violente. Potrivit cercetarilor,…

- Trei rulote de locuit, parcate pe o strada din orasul Arad, au ars in proportie de 95%, duminica, focul fiind pus intentionat. Politistii au gasit o persoana banuita ca ar fi recurs la acest gest, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Polițiștii timisoreni au reținut un tanar, de 22 de ani, la scurt timp dupa comiterea unei talharii pe raza municipiului. Mai exact, in cursul zilei de ieri tanarul ar fi deposedat prin violența o femeie, de 62 de ani, de un lanț de aur, in timp ce se deplasa pe strada 16 Decembrie 1989 din […] The…

- Doi tineri din Baia Mare au fost prinsi in flagrant, la finalul saptamanii trecute, in timp ce incercau sa sustraga o bicicleta de pe strada Vasile Lucaciu, din municipiu. In timp ce desfasurau activitati de patrulare in acea zona, politistii Biroului de Ordine Publica din cadrul Politiei Municipiului…