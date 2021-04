Noapte ÎNSÂNGERATĂ în Kandahar: Peste 80 de talibani au fost uciși în bombardamentele aeriene Cel putin 82 de insurgenti au fost ucisi in lovituri aeriene impotriva unor ascunzatori si pozitii ale talibanilor situate in provincia Kandahar din sudul Afganistanului, fostul bastion al gruparii armate, a comunicat duminica purtatorul de cuvant al politiei din provincie, transmite Xinhua. Loviturile au inceput sambata noaptea in districtul Arghandab din Kandahar. Au fost ucisi cel putin 82 de insurgenti, printre care un important comandant taliban, Sarhadi, si au fost distruse doua tancuri si mai multe vehicule ale talibanilor, a precizat purtatorul de cuvant Jamal Barikzai. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

