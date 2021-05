CARAȘ-SEVERIN – Salvatorii carașeni au fost anunțați, azi noapte, despre producerea a doua incendii, dintre care primul s-a lasat mai mult cu fum, iar cel de-al doilea a distrus o casa! Primul incident, anunțat in jurul orei 1.30, viza un apartament de la etajul al III-lea al unui bloc de locuințe din orașul Moldova Noua. Alarma a fost data de o vecina care a vazut fum ieșind pe sub ușa de la intrare in apartament. Din fericire, a fost vorba despre o oala uitata pe aragaz, fiind inregistrate doar degajari de fum. Proprietarului i-au fost acordate ingrijiri medicale, la fața locului, de catre un…