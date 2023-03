Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au reluat, duminica, interventia pentru stingerea incendiului de padure de la Slanic Moldova, judetul Bacau, dupa ce in cursul noptii flacarile au fost localizate. Incendiul a fost anuntat, sambata seara, printr-un apel la 112. Acolo s-au deplasat doua autospeciale de stingere si o autospeciala…

- Un incendiu de padure a izbucnit, sambata seara, in zona orasului Slanic Moldova, judetul Bacau, iar pompierii intervin cu mai multe autospeciale, zona fiind insa greu accesibila, potrivit news.ro.Potrivit ISU Bacau, incendiul a izbucnit la fondul forestier, in orasul Slanic Moldova, in zona Ciresoaia.…

- Potrivit ISU Bacau, incendiul a izbucnit la fondul forestier, in orasul Slanic Moldova, in zona Ciresoaia.A fost trimisa o autospeciala de stingere cu apa si spuma, incadrata cu cinci pompieri militari, 10 lucratori SVSU. De asemenea, in teren se deplaseaza si reprezentanti ai Ocolului Silvic Targu…

- Un incendiu a izbucnit joi seara, in jurul ore 23.00, la un spital privat de pe strada Frunzișului.ISU CLUJ: Pompierii de la Detașamentul 1 intervin in aceste momente la un incendiu produs la un spital privat de pe strada Frunzișului. A fost activat planul roșu incepand cu ora 22:50. Pana acum nu sunt…

- Detașamentul de pompieri Aiud intervine, miercuri, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit in localitatea Ciumbrud. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca. Forțe alocate: 2 ASAS și 1 EPA. Forțele și mijloacele de intervenție au ajuns…

- Pompierii militari din Aiud și Alba Iulia au for chemați sa intervina, in aceasta seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autocamion ce transporta deșeuri de carton, pe Autostrada A10, in zona localitații Decea. „Detașamentul de pompieri Aiud intervine pentru localizarea și stingerea unui…

- Pompierii de la Detasamentul 1 Cluj Napoca au salvat cinci catelusi ce se aflau intr un bazin adanc de sase metri intr o padure de la marginea orasului.Incepem dimineata cu o imagine induiosatoare Iata i pe pompierii de la Detasamentul 1 Cluj Napoca, bucurosi ca au salvat cinci catelusi. Acestia au…

- Doua persoane au fost ranite duminica pe DN 2, in zona localitatii Bogdan Voda, in urma coliziunii dintre un microbuz, un autotren si un autoturism, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. Purtatorul de cuvant al ISU Bacau a precizat ca victimele se aflau in microbuz. „In accident…