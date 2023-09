Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA il acuza pe Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean Vaslui, ca a primit de un om de afaceri un procent de 10% din valoarea unui contract pentru reabilitarea și modernizarea unor drumuri din județ, precizeaza DNA, intr-un comunicat, in care anunța anunța oficial ca Buzatu a fost…

- Presedintele PSD al Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost retinut sambata dimineata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Iasi si urmeaza ca judecatorii Tribunaului Vaslui sa dea o decizie in privinta arestarii preventive. Acesta a fost prins in flagrant, vineri seara, cand…

- Președintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, prins in flagrant , a fost dus in noaptea de vineri spre sambata la DNA Iași, iar sambata dimineața a fost reținut. Buzatu a fost audiat de procurorii ieseni aproape trei ore si jumatate, iar in jurul orei ora 7.00 sambata dimineața a fost scos in catuse din sediu.…