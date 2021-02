Noapte de iarna capricioasa la Constanta: Cod Galben cu fulgere, averse de ploaie, si ninsoare

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 8 feb – Sputnik. In Chișinau se circula in condiții de iarna, dupa ce a nins in ultimele zile. De dimineața au ieșit la linie, in regim normal, 104 autobuze, 323 de troleibuze și circa 350 de microbuze, au comunicat responsabilii de transport la ședința Primariei de luni, 8 febuarie.…

- Zilele urmatoare temperaturile vor incepe sa scada semnificativ și se vor inregistra maxime de doar -1 grade pe timpul zilei, dar și minime de -10 grade pe timpul nopții. "Vor mai fi precipitații sub forma de ninsoare, pe arii mai restranse. Temperaturile vor scadea treptat, daca azi vom mai avea temperaturi…

- In toata țara, drumarii au acționat cu 1.131 de utilaje, au impraștiat 7.182 de tone de material antiderapant in intervalul 10.01.2021, ora 17:00 – 11.01.2021 ora 5:30, dupa o noapte de cod galben de ninsori pentru partea de sud a Romaniei. In zona de responsabilitate a DRDP Timișoara, au acționat și…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie bulgar, duminica si luni, intreaga suprafata a teritoriului acestui stat…

- Meteorologii au emis o atenționare Cod Galben de ninsori insemnate cantitativ și intensificari ale vantului valabila in județul Alba și alte noua județe din țara de miercuri, ora 18:00, pana joi, la ora 10:00. Pana sambata dimineața, in mai multe regiuni din țara sunt așteptate precipitații moderate…

- De Craciun, vremea va fi mai calda decat de obicei pentru aceasta perioada si vor cadea precipitatii in aproape toata tara, posibil sub forma de lapovita si ninsoare in 26 si 27 decembrie, inclusiv in Capitala, a declarat, luni, pentru Agerpres, meteorologul de serviciu al Administratiei Nationale de…

- Daca in ultimele zile a nins ușor in aproape toata țara, ANM anunța pentru urmatoarele ore temperaturi scazute. In același timp au fost emise noi avertizari de Cod Galben pentru anumite județe din țara. Vreme rece și ninsori, in toata țara! Vreme rece și ninsorile vin in toata țara ANM a emis in aceasta…

- InfoTrafic anunta ca se circula in conditii de iarna pe A2 Bucuresti Constanta si pe A4 Ovidiu Agigea.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la acesta ora 20.30 , se circula in conditii de iarna pe A2 Bucuresti Constanta si pe A4 Ovidiu Agigea.Pe A2, intre kilometrii…