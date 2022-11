Stiri pe aceeasi tema

- Noua persoane au fost impușcate in fața unui bar din secția Kensington din Philadelphia sambata seara, a anunțat CBS Newsm. Impușcaturile au avut loc asupra mulțimii din zonele Kensington și Allegheny Avenue chiar inainte de ora 23:00. Tragatorii au disparut cu o mașina neagra, iar poliția inca nu i-a…

- Cel puțin doua persoane sunt date disparute și alte trei au fost ranite in Guatemala, dupa ce doua cratere uriașe s-au deschis brusc pe o șosea in sud-vestul capitalei. La fața locului au fost trimiși salvatori cu o macara și soldați. Cele trei persoane ranite au cazut intr-o dolina de 15 metri in timp…

Cel puțin 12 persoane au murit și alte 40 au fost ranite miercuri intr-un incendiu izbucnit la un bar de karaoke din sudul Vietnamului, scrie Reuters.

- Focuri de arma si explozii puternice, aseara, in capitala Somaliei. Mai multi islamisti radicali din gruparea Al-Sabaab au luat cu asalt hotelul unde este gazduit șeful serviciilor de informații somaleze

- Un atac rusesc asupra Harkovului a ucis cel puțin șapte persoane și a ranit alte 16, au declarat serviciile de stat de urgența din Ucraina. Președintele Ucrainei a declarat ca un bloc a fost „total distrus... Nu vom ierta, ne vom razbuna”.

- Un tribunal din Trier l-a condamnat, marți, pe un barbat german de 52 de ani la inchisoare pe viața pentru uciderea a cinci persoane, inclusiv un copil, dupa ce beat fiind, a intrat cu mașina intr-o zona pietonala din acel oraș, relateaza Reuters. Tribunalul din Trier a dispus ca barbatul, care bause…

- In ultimele saptamani, mai mulți delfini au atacat lumea care se afla pe plaja Koshino, o destinație populara pentru inotatori și mamifere marine, in apropierea orașului Fukui, din Japonia. Numai ieri au fost ranite doua persoane, și ele se adauga la celelalte patru ranite in ultimele saptamani. Nu…

Cel putin noua persoane au fost ranite intr-un accident de roller-coaster produs joi in parcul de distractii Legoland din sudul Germaniei, a anuntat un purtator de cuvant al politiei, relateaza dpa, potrivit Agerpres.