- Polițiștii Postului de Poliție Galgau au identificat, vineri, 29 ianuarie a.c., un adolescent de 13 ani, banuit de comiterea unui furt, fapta comisa in noaptea de 12/13 mai 2020. Din cercetari s-a stabilit ca acesta ar fi patruns intr-o anexa gospodareasca, ce aparținea unui localnic și a sustras un…

- In ajunul Zilei Sfantului Vasile pe stil vechi, in mai multe localitati din tara, cete de uratori au mers din casa in casa si le-au dorit gospodarilor belsug si un an cat mai roditor. Traditia este respectata si in satul Varatic din raionul Ialoveni.

- Accident infiorator in apropiere de localitatea Bozieni din raionul Hincești. Un angajat al Inspectoratului General al Poliției de Frontiera a murit, iar altele doua persoane au ajuns la spital, dupa ce un taxi s-a ciocnit cu un automobil.

- O femeie de 60 de ani și un bartat de 73 de ani din satul Vaida (comuna Roșiori) au fost gasiți cu gatul taiat, in locuința femeii. Din ancheta polițiștilor exista suspiciuni ca batranul a mers la iubita sa din satul Vaida unde, pe fondul unui conflict spontan ar fi omorat-o pe femeie, dupa care […]

- Politistii din Capitala au descoperit un omor, la data de 3 ianuarie curent in sectorul Botanica. Oamenii legii au stabilit ca infractiunea a fost comisa de catre doi barbați, cu varstele de 37 și, respectiv, 51 de ani. Politistii au fost sesizati in legatura cu depistarea cadavrului unui barbat, de…

- Cinci minori, patru baieți și o fata cu vârstele de 13 și 14 ani, au fost arestați de poliția britanica fiind suspectați ca au planificat sa comita un omor dupa ce un baiat în vârsta de 13 ani a fost înjunghiat mortal în orașul Reading, relateaza BBC.Polițiștii…

- CHIȘINAU, 25 dec – Sputnik. Cadavrul unui barbat de 44 de ani a fost descoperit intr-un vagon de pe strada Muncești din Capitala. Acesta a fost omorat de prietenul de pahar, dupa o cearta. Poliția Capitalei informeaza ca faptașul este un barbat de 38 de ani, originar din raionul Ungheni și care se…

- Inca o localitate din raionul Orhei are acum lumina pe strazi, datorita unui proiect realizat de Partidul „Șor”. Este vorba despre satul Zorile unde au fost montate 210 de corpuri de iluminat de tip LED pe o rețea electrica de aproape patru kilometri.