Stiri pe aceeasi tema

- O avalanșa de mari dimensiuni a lovit in aceasta noapte cabana Capra și parcarea din fața cabanei. O alta a avut loc la Balea Lac. Nicio persoana nu este ranita, anunța grupul „Avalanșe in Carpați” pe Facebook

- Peste 100 de persoane au fost salvate in ultimele 24 de ore de pe munte, 57 fiind transportate la spital, conform datelor transmise duminica de Dispeceratul National Salvamont. Ninsorile abundente au facut ravagii la munte. O avalansa de mari dimensiuni s-a produs, sambata seara, in Muntii Fagaras,…

- O avalansa de mari dimensiuni a ingropat cabana Capra in nameti. Incidentul a avut loc sambata seara in Munții Fagaraș. Din cauza vremii nefavorabile, circulatia a fost inchisa sau restrictionata pe mai multe tronsoane din A1.

- AVALANȘA de mari dimensiuni a lovit cabana Capra și parcarea din fața cabanei, anunțul a fost facut pe Facebook, de Avalanse in Carpati, ONG The post AVALANȘA de mari dimensiuni a lovit cabana Capra și parcarea din fața cabanei.VIDEO first appeared on Partener TV .

- O avalansa de mari dimensiuni s-a produs, sambata seara, in Muntii Fagaras, valul de zapada lovind cu putere cabana Capra, unde a produs pagube si acoperind masini aflate in parcarea cabanei care este situata in apropierea Transfagarasanului, la aproape 1600 de metri altitudine. Informatia a fost…

- O avalansa de mari dimensiuni s-a produs in noaptea de sambata in Muntii Fagaras, in apropierea Cabanei Capra, de unde s-au publicat mai multe imagini cu pagubele produse si masinile acoperite cu zapada.

- Este risc de avalansa la munte. Salvamontistii anunta ca la peste 1.800 de metri, riscul este mare, cotat cu patru din cinci. Sabin Cornoiu, presedinte Salvamont Romania, a declarat la Digi24 ca in intreg lantul carpatic meridional, riscul de avalansa este de 3 la sub 1800 de metri. La peste 1800 de…

- Noapte de coșmar pentru o tanara din Alba: Fostul iubit a intrat peste ea in casa, ar fi lovit-o și amenințat-o Noapte de coșmar pentru o tanara din Alba: Fostul iubit a intrat peste ea in casa, ar fi lovit-o și amenințat-o La data de 26 ianuarie 2023, polițiștii din Blaj au luat masura reținerii, pentru…