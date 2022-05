Noapte cu peripeții în județ. Un șofer s-a crezut în filmele Accident grav azi noapte pe strada Progresului din Baia Mare. Un echipaj al Poliției Rutiere Baia Mare a observat un autoturism ca circula pe contrasens. Imediat polițiștii au pornit girofarurile și sirenele și au incercat sa il opreasca. Numai ca barbatul de la volan a apasat pedala de accelerație. La un moment dat din cauza […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

