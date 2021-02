Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Caras-Severin au activat planul rosu de interventie, dupa ce un autocar cu 16 persoane s-a rasturnat. Potrivit primelor informatii, cinci persoane ranite usor au fost transportate la Oravita. La fata locului au ajuns cinci ambulante si doua masini de stingere, potrivit ISU Caras-Severin.Inspectoratul…

- Doi tineri care au fost intoxicati cu monoxid de carbon la Ploiesti au fost salvati dupa circa 40 de minute de resuscitare, fiind ulterior transportati la spital, au informat, luni, autoritatile, relateaza Agerpres. Potrivit datelor comunicate de Serviciul Judetean de Ambulanta (SAJ) Prahova…

- Un incendiu a izbucnit, vineri seara, la un autoturism aflat in parcarea Spitalului de Boli Cronice din Cimpeni, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, conform Agerpres.Pompierii au intervenit cu doua autospeciale cu apa si spuma, pentru localizarea si lichidarea incendiului…

- La ora 08.38, un apelant al numarului unic 112 sesiza Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Crișana” al județului Bihor, cu privire la faptul ca a observat un autoturism, rasturnat pe plafon, intr-un parau din satul Varciorog, inalțimea malului fiind de aproximativ trei metri.„Ajunși la fața locului,…

- Politistul a decedat, astazi, in jurul orei 11:00, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Slatina, unde era internat in stare grava ca urmare a accidentului de vineri.„Inspectoratul de Politie Judetean Olt deplange stingerea din viata a colegului nostru, Nitu Fanel, in varsta de 49 de ani, din cadrul…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost solicitat sa intervina pentru a acorda primul ajutor in cazul unui accident rutier produs in Teliu. Este vorba despre un autoturism rasturnat. Din primele informații, exista și o victima incarcerata, care este conștienta. „Intervine Detașamentul…

- Ziarul Unirea FOTO| Noi dotari la ISU Alba: Container cu echipamente de protecție individuala folosite la intervenții in situații de urgența Inspectoratul pentru Situații de Urgența “UNIREA” al județului Alba a primit noi dotari pentru personalul operativ. Un container pentru suport logistic „tip II…

- O persoana a decedat si o alta a fost ranita dupa ce un microbuz s-a rasturnat duminica pe A1, in zona Pianu, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, potrivit Agerpres. Citește și: DOSAR DRAMA unei femei traficate de 'iubitul' din gruparea Bodi-Tamplaru - I-a pus PISTOLUL…