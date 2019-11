Stiri pe aceeasi tema

- Dosare penale la regimul circulației rutiere La data de 10.11.2019, ora 10.30, polițiștii Secției de Poliție Rurala Panciu au depistat pe raza comunei Movilița un barbat, in varsta de 48 de ani, din comuna, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 205J (Movilița), iar din verificarile efectuate a rezultat…

- Zeci de taximetriști au fost opriți in cadrul acțiunilor inopinate inainte de ieșire in cursa in perioada 04-07 noiembrie 2019, desfașurate de catre Poliția Capitalei in colaborare cu ANTA.

- Șapte conducatori auto din raionul Hincești au muncit cinci ore la morga din Capitala. Aceștia au participat la autopsii si au spalat cadavrele si locurile de pastrare a acestora. In urmatoarea saptamana, ei vor merge si in spitale, pentru a acorda asistenta victimelor accidentelor rutiere. Un barbat…

- Polițiștii din Alba au prins 25 de șoferi aflați sub influența alcoolului la volan, la sfarșitul saptamanii trecute. Șapte dintre ei s-au ales cu dosare penale, iar fata de 18 a fost luata masura sanctionarii contraventionale. In total, 32 de conducatori auto au ramas fara permise pentru infracțiuni…

- Ziarul Unirea DOSARE PENALE pentru doi șoferi din Alba, prinși de polițiști conducand fara permis de conducere DOSARE PENALE pentru doi șoferi din Alba, prinși de polițiști conducand fara permis de conducere La data de 31 octombrie 2019, in jurul orei 22.30, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei…

- Conducatorii auto cercetați pentru ucidere din culpa, care au fost depistați la volan fara a avea permis de conducere ori au fost prinși sub influenta bauturilor alcoolice sau a unor substante psihoactive, nu vor mai putea scapa de inchisoare. Un senator propune completarea Legii nr 286 din 2009 privind…

- In aceste zile, politistii galateni au prins mai multe persoane baute la volan. De exemplu, politistii Biroului Rutier Galati au oprit in trafic, pe strada Laminoristilor, din municipiul Galati, un autoturism condus de un barbat de 38 de ani, din localitate. La testarea alcoolscopica barbatul a prezentat…

- La data de 6 septembrie a.c., politisti din cadrul Poliției Orașului Novaci au depistat in trafic un barbat, de 49 de ani, din orașul Novaci, in timp ce conducea un autoturism pe DN 67C Novaci, din direcția Novaci – Ranca, avand o concentratie de 0,86 mg/l alcool pur in aerul expirat.…