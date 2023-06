Stiri pe aceeasi tema

- O ancheta care investigheaza modul in care guvernul britanic a gestionat pandemia de coronavirus va incepe marti, ancheta fiind intepenita in controverse chiar inainte ca primul martor sa fie chemat, informeaza News.ro.Presedintele anchetei, judecatorul senior pensionat Heather Hallett, a cerut ca…

- Organizația Mondiala a Sanatații și Uniunea Europeana au semnat un parteneriat istoric in ceea ce privește implementarea unui nou sistem de control al mobilitații la nivel global, similar cu cel al certificatului verde din pandemia de coronavirus, informeaza Bugetul.In 2022, europarlamentarul Cristian…

- Fanii lui West Ham i-au spart capul capitanului Fiorentinei in timpul finalei Conference League de la Praga. Inainte de a executa un corner, in minutul 33, fanii englezi au inceput sa arunce cu pahare din tribune. Acestia l-au lovit pe Cristiano Biraghi, capitanul Fiorentinei, care a avut nevoie de…

- Boris Johnson, fostul prim-ministru britanic, este suspectat de o noua posibila incalcare a regulilor de izolare Covid, a declarat marti guvernul britanic pentru CNN.Documentele care se refera la potentiala incalcare au fost transmise Politiei Metropolitane din Londra si Politiei din Thames Valley,…

- Rareș Bogdan, audiat la DNA in dosarul maștilor neconforme, cumparate de Romarm in timpul pandemiei de COVID-19 Rareș Bogdan, europarlamentar din partea PNL ar fi fost audiat joi dimineața la DNA. Acesta ar fi fost audiat in calitate de martor, intr-un dosar ce privește o achiziție de maști, in perioada…