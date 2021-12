Stiri pe aceeasi tema

- A venit Moș Nicolae pentru copiii internați la Spitalul de Pediatrie din Brașov. Dupa ce cadourile au fost puse in ghetele proaspat lustruite ale fotbaliștilor de la FC Brașov, aceștia au plecat cu ele catre spital. Piticii au primit jucarii de care sa se bucure atata vreme cat stau in spital pentru…

- Elena Udrea a atras atenția cu cele mai recente imagini postate pe rețelele de socializare azi, 6 decembrie. In prim plan este chiar fiica ei, Eva Maria, micuța in varsta de doar trei ani. Astazi e sarbatoarea de Moș Nicolae. Copiii cuminți au primit cadouri in ghetuțele atent curațate cu o noapte inainte.…

- Ziua de 6 decembrie este ziua Sfantului Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinti ai crestinatatii, considerat ocrotitorul copiilor, in special al celor saraci, dar si al marinarilor, al brutarilor, al fetelor nemaritate si al celor acuzati pe nedrept. Cu o seara inainte, pe 5 decembrie, copiii…

- Ziua de 6 decembrie este ziua Sfantului Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinti ai crestinatatii, considerat ocrotitorul copiilor, in special al celor saraci, dar si al marinarilor, al brutarilor, al fetelor nemaritate si al celor acuzati pe nedrept, potrivit news.ro. Cu o seara inainte,…

- Sfantul Nicolae 2021. Ce ascunde Nuielușa lui Moș Nicolae. Se spune ca Moș Nicolae nu se arata niciodata și ca se plimba pe la geamuri și observa copiii cuminți. Despre nuielusele pe care le primesc copiii de la Sfantul Nicolae, care sunt mereu de mar, se spune ca acestea trebuie puse in apa si, daca…

- Primaria Rașnov da startul sarbatorilor de iarna in seara zilei de duminica, 5 decembrie 2021, in ajun de Moș Nicolae, cand va fi aprins iluminatul festiv. Aprinderea luminițelor de Craciun se va face la ora 18.00, in Piața Unirii. Tot atunci, in centrul Rașnovului va sosi și Moș Craciun, așa cum ne-a…

- Un studiu realizat de World Vision Romania arata ca unul din șase parinți nu are nici macar 10 lei pentru cadoul de Craciun al copilului, iar o treime dintre parinți au mai puțin de 50 de lei sa cumpere un cadou.O treime dintre familiile vulnerabile din mediul rural nu au avut brad la Craciunul…

- Consiliul Județean Timiș pregatește primul Parc al Craciunului din vestul țarii Muzeul Satului din Timișoara va gazdui in luna decembrie o serie de evenimente culturale și de divertisment pentru familie, cu tematica de iarna, timp de 20 zile. Activitațile se vor desfașura in aer liber, cu intrare…