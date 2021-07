Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Dosar penal pentru un șofer care s-a urcat beat la volan și s-a rasturnat cu mașina la ieșire din Alexandria spre Turnu Magurele iunie 22, 2021 10:37 Un barbat de 43 de ani, din București, s-a ales cu un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa, conducerea unui autovehicul pe drumurile…

- Vineri seara un tanar de 22 ani din com. Foraști, in timp ce conducea autoturismul din direcția strada Unirii catre strada Victoriei, pe aleea ce face legatura intre cele doua strazi, in intersecție cu str. Victoriei, nu a acordat prioritate de trecere autoturismului condus de un barbat din mun. Falticeni,…

- Un copil in varsta de 2 ani din localitatea Peine, Germania, s-a urcat la volanul mașinii parinților sai și a provocat un accident rutier. Incidentul teribil i-a șocat atat pe parinți, cat și pe polițiști.

- O mașina a fost avariata azi, 10 mai, pe strada George Cosbuc din Satu Mare. Șoferul (ori soferita) și-a continuat drumul, fara sa incerce sa ia legatura cu proprietara mașinii. „Buna ! Astazi, cineva mi-a lovit masina pe strada George Cosbuc. Desi aveam numarul de telefon afisat la bordul masinii,…

- Un barbat din Hunedoara a fost lovit de un alt șofer din comuna Mihai Viteazu din Cluj, dupa ce primul a oprit mașina și s-a dat jos pe partea carosabila. Accidentul a avut loc miercuri pe strada... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- ACCIDENT rutier la Aiud: Un șofer BEAT a lovit o mașina condusa regulamentar de o tanara. Ce alcoolemie avea barbatul Un accident rutier cu pagube materiale a avut loc duminica, 18 aprilie 2021, in jurul orei 15.00, pe strada Moților din Aiud. La data de 18 aprilie 2021, in jurul orei 15.00, pe strada…

- Un bucureștean in varsta de 31 de ani a condus baut și posibil drogat, fara a avea permis, iar pe o strada din Brașov a lovit 12 mașini parcate. Polițiștii nu au putut sa il testeze cu etilotestul, barbatul fiind dus a spital pentru recoltarea probelor biologice și a fost deschis un dosar penal.…

- Un caine a fost calcat cu mașina pe o strada din Campenești, județul Cluj. IMAGINI CARE VA POT AFECTA EMOȚIONAL!”CJ 52 TLC!Se intampla pe strada Gladiolelor din Campenesti, județul Cluj. De indata ce aflu numele “domnului” o sa il postez aici ca sa ii ureze toata lumea de bine.Cainele e in drum…